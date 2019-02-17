بالصور.. توقيع اتفاقية لتذليل الصعاب أمام نزلاء السجون للالتحاق بجامعة شقراء

شهد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، الأحد، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة شقراء والمديرية العامة للسجون، تهدف إلى تذليل الصعوبات أمام النزلاء والتعامل معهم بشكلٍ استثنائيٍّ في ما يخص إجراءات القبول، من باب التحفيز لهم للالتحاق بالبرامج الدراسية الجامعية، وإدراكًا من الجهتين لأهمية التعليم في إعادة تأهيل النزلاء وإصلاحهم.

جاء ذلك خلال استقبال أمير الرياض، بمكتبه، مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، ومدير عامّ المديرية العامة للسجون اللواء محمد بن علي الأسمري.

وتشمل مذكرة التفاهم جميع السجون الواقعة في نطاق الجامعة الجغرافي وتقدّم على ضوئها الجامعة للنزلاء برامج البكالوريوس في تخصصات متنوعة، وكذلك الدبلوم والدورات التدريبية والبرامج التعليمية الصيفية.

واستمع أمير الرياض إلى شرح عن مجالات التعاون بين الجهتين في عدد من محافظات المنطقة وسبل تعزيز التعليم والتدريب بين مستفيديهما.

وثمّن الأمير فيصل بن بندر هذا التعاون المشترك والجهود المبذولة من قبل الجهتين لتحقيق المنفعة العامة والخاصة للمستفيدين.

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وكان الأمير فيصل بن بندر، قد رفع برقية شكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور توجيهه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في منطقة الرياض.

وقال الأمير فيصل: «سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز أيده الله ورعاه.. أتشرف برفع الشكر والامتنان إلى مقامكم الكريم بشأن صدور توجيهكم بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في منطقة الرياض في القضايا الحقوقية وليست الجنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن (مليون ريال) وثبت إعسارهم شرعًا وتسديد المبالغ المترتبة عليهم».

وأضاف: «سيدي أيديكم الله.. أدعو الله العلي القدير أن يكتب لمقامكم الكريم خير الثواب على هذه اللفتة الكريمة الأبوية، وأن يجمع لكم خيري الدنيا والآخرة في ما فرجتم من كرب وقضيتم حاجات ماسة لأسر ضائقة ومتعففة».

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، توجيهًا ملكيًّا بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في منطقة الرياض.

واختصّ التوجيه السجناء المعسرين من المواطنين المسجونين في قضايا حقوقية في منطقة الرياض.

