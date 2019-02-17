باريس والرياض تتفقان على تصنيع سفن وفرقاطات وغواصات داخل السعودية

يشمل تطوير أنظمة بحرية

وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية مذكرة تفاهم مع مجموعة نافال الفرنسية اليوم الأحد لإقامة مشروع مشترك لإنتاج وتطوير أنظمة بحرية. وقال أندرياس شوير الرئيس التنفيذي للشركة السعودية إن المجموعتين تعتزمان تصنيع سفن بحرية وفرقاطات وغواصات في المملكة. وستحوز السعودية للصناعات العسكرية، التي أسسها صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، حصة 51 بالمئة من المشروع المشترك. وقال شوير: «من خلال أنشطة التصميم والتشييد والصيانة سيساهم المشروع المشترك بصورة كبيرة في تعزيز قدرات وجاهزية القوات البحرية الملكية السعودية».

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