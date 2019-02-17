بالصور.. ولي العهد يوجّه السفراء الجدد بضرورة العمل على تعزيز دور المملكة دوليًّا

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

والسفراء الذين استقبلهم سموه، بحضور وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، هم كل من؛ السفير المعين لدى الإمارات تركي بن عبدالله الدخيل، والأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز السفير المعين لدى جمهورية سويسرا، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله السفير المعين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، والسفير المعين لدى جمهورية السنغال فهد بن علي الدوسري، والسفير المعين لدى جمهورية فيتنام سعود بن فهد بن سويلم.

كما استقبل سموه السفير المعيّن لدى البرازيل الاتحادية علي بن عبدالله باهيثم، والسفير المعين لدى ساحل العاج عبدالله بن حمد السبيعي، والسفير المعين لدى غانا مشعل بن حمدان الروقي، والسفير المعين لدى إثيوبيا سامي بن جميل عبدالسلام عبدالله، والسفير المعين لدى مالي خالد بن مبروك الخالد، والسفير المعين لدى جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر، والسفير المعين لدى زامبيا أسامة بن محمد كرنشي، والسفير المعين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي.

وهنأهم سمو ولي العهد -خلال الاستقبال- بالثقة الملكية بتعيينهم سفراء لخادم الحرمين الشريفين. مؤكدًا أهمية العمل على تعزيز دور المملكة العربية السعودية دوليًّا، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والعناية بشؤون المواطنين في الخارج، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.