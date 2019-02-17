السعودية اليوم / مجلس إدارة "الغذاء والدواء" يطّلع على تقرير نتائج أداء مبادرات التحول الوطني



الرياض12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء, اجتماعه الـ19 بمقر الهيئة بالرياض اليوم, برئاسة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وناقش المجلس البنود المدرجة على جدول الأعمال، وأقر التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1439 / 1440هـ، كما اطلع على تقرير عن نتائج أداء مبادرات التحول الوطني عن الربعين الثالث والرابع من عام 2018، وكذلك على تقرير مشاريع أداء الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة، وهم معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، معالي محافظ هيئة الاستثمار المهندس إبراهيم العمر، ومعالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس فهد الجلاجل، ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، ومعالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد الحقباني، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان، ووكيل وزارة التعليم للتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد المحرج، وسعادة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون البلدية المكلف المهندس سليمان البطحي، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لميزان المدفوعات الدكتور عبدالرحمن القرطاس، ورئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية المهندس نزار الحريري، وممثلو مجلس الغرف

// انتهى //

16:10ت م

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الرياض12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء, اجتماعه الـ19 بمقر الهيئة بالرياض اليوم, برئاسة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.وناقش المجلس البنود المدرجة على جدول الأعمال، وأقر التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1439 / 1440هـ، كما اطلع على تقرير عن نتائج أداء مبادرات التحول الوطني عن الربعين الثالث والرابع من عام 2018، وكذلك على تقرير مشاريع أداء الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة.حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة، وهم معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، معالي محافظ هيئة الاستثمار المهندس إبراهيم العمر، ومعالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس فهد الجلاجل، ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، ومعالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد الحقباني، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان، ووكيل وزارة التعليم للتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد المحرج، وسعادة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون البلدية المكلف المهندس سليمان البطحي، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لميزان المدفوعات الدكتور عبدالرحمن القرطاس، ورئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية المهندس نزار الحريري، وممثلو مجلس الغرف السعودية في عضوية مجلس الإدارة.// انتهى //16:10ت م0173

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مجلس إدارة "الغذاء والدواء" يطّلع على تقرير نتائج أداء مبادرات التحول الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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