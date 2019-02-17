السعودية اليوم / أمانة تبوك تزيل أكثر من 30 بسطة عشوائية بالسوق الدولي



تبوك 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

أزالت أمانة منطقة تبوك ممثلة في إدارة الرقابة الشاملة أمس, ما يزيد عن 30 بسطة عشوائية في السوق الدولي.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم الغبان أن الإزالة أتت تفاعلاً مع ما يرد للأمانة من بلاغات وشكاوى ولما تشكله تلك البسطات من إعاقة لعملية البيع في السوق, كما تُعد أحد مظاهر التشوه البصري فقد جرى القيام بحملة مكثفة لإلزام أصحاب تلك البسطات برفعها وإزالتها، حيث جرى إزالة 35 بسطة, فيما جرى تشديد الرقابة على السوق لمنع عودة تلك البسطات مرة أخرى.

// انتهى //

16:10ت م

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تبوك 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسأزالت أمانة منطقة تبوك ممثلة في إدارة الرقابة الشاملة أمس, ما يزيد عن 30 بسطة عشوائية في السوق الدولي.وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم الغبان أن الإزالة أتت تفاعلاً مع ما يرد للأمانة من بلاغات وشكاوى ولما تشكله تلك البسطات من إعاقة لعملية البيع في السوق, كما تُعد أحد مظاهر التشوه البصري فقد جرى القيام بحملة مكثفة لإلزام أصحاب تلك البسطات برفعها وإزالتها، حيث جرى إزالة 35 بسطة, فيما جرى تشديد الرقابة على السوق لمنع عودة تلك البسطات مرة أخرى.// انتهى //16:10ت م0172

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.