

القدس المحتلة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

اقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود وعناصر وطلبة تلمودين اليوم، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، بان 60 مستوطنًا، بينهم 18 طالبًا تلموديًا من معاهد تلمودية، ،اقتحموا المسجد الأقصى عبر مجموعات متتالية، استمعوا خلالها لشروح حول المعبد والهيكل المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية في المسجد قبل مغادرته من باب السلسلة.

// انتهى //

16:09ت م

0170



القدس المحتلة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واساقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود وعناصر وطلبة تلمودين اليوم، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، بان 60 مستوطنًا، بينهم 18 طالبًا تلموديًا من معاهد تلمودية، ،اقتحموا المسجد الأقصى عبر مجموعات متتالية، استمعوا خلالها لشروح حول المعبد والهيكل المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية في المسجد قبل مغادرته من باب السلسلة.// انتهى //16:09ت م0170

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / عشرات من المستوطنين وطلبة تلمودين يقتحمون الأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.