السعودية اليوم / روبوت لإنهاء إجراءات المرضى في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر



الدمام 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

أطلقت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة الاتصالات وتقنية المعلومات، روبوتاً ذكياً في فعاليات يوم التقنية يعمل على إنهاء إجراءات المرضى والتعامل مع المراجعين والمرضى.

وأوضح عميد كلية الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور سعد العمري, أن الروبوت يقدم خدمة عامة لكافة المرضى في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر, ويتعامل مع المرضى بكل احترافية ودقة ، مشيراً إلى أن الروبوت يتنقل بين أروقة المستشفى والأقسام بكل سهولة من خلال إدارة للتحكم الذاتي مرتبطة به ليقدم خدمات للمراجعين.

من جهتها أشارت المهندسة منال الخطيب إلى أن الروبوت يعمل على التجول ومراقبة ما حوله بسهولة, لتقديم النصح والمساعدة عن بُعد ، مشيرة إلى أنه يتيح خدمة الوصول إليه من أي مكان في العالم عبر الإنترنت , في حين يدعم خاصية المكالمة الجماعية, ويمكنه جدولة أكثر من موعد لأكثر من مستخدم عبر القارات ، ومراقبة جودة المكالمة ، إضافة إلى أنه يقدم استشارات أكاديمية, ويساعد على التطبيب عن بعد والتواصل مع متخصصين عبر العالم.

// انتهى //

15:09ت م

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الدمام 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسأطلقت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة الاتصالات وتقنية المعلومات، روبوتاً ذكياً في فعاليات يوم التقنية يعمل على إنهاء إجراءات المرضى والتعامل مع المراجعين والمرضى.وأوضح عميد كلية الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور سعد العمري, أن الروبوت يقدم خدمة عامة لكافة المرضى في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر, ويتعامل مع المرضى بكل احترافية ودقة ، مشيراً إلى أن الروبوت يتنقل بين أروقة المستشفى والأقسام بكل سهولة من خلال إدارة للتحكم الذاتي مرتبطة به ليقدم خدمات للمراجعين.من جهتها أشارت المهندسة منال الخطيب إلى أن الروبوت يعمل على التجول ومراقبة ما حوله بسهولة, لتقديم النصح والمساعدة عن بُعد ، مشيرة إلى أنه يتيح خدمة الوصول إليه من أي مكان في العالم عبر الإنترنت , في حين يدعم خاصية المكالمة الجماعية, ويمكنه جدولة أكثر من موعد لأكثر من مستخدم عبر القارات ، ومراقبة جودة المكالمة ، إضافة إلى أنه يقدم استشارات أكاديمية, ويساعد على التطبيب عن بعد والتواصل مع متخصصين عبر العالم.// انتهى //15:09ت م0146

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