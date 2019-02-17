السعودية اليوم / الدكتور الصالحي يؤكد أهمية دعم "مركز التميز للتوحد" إسهاماً في تطوير الخدمات المقدمة في المملكة



الرياض 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

ثمن رئيس اللجنة العلمية للمركز الوطني لاضطرابات النمو الدكتور صالح بن محمد الصالحي، المبادرة الوطنية المجتمعية للبنوك

المتمثلة في تأسيس وتشغيل مركز التوحد بقيمة 286 مليون ريال، ليكون مركزاً رئيسياً ومرجعاً متخصصاً لجميع مراكز التوحد الخاصة في المملكة.

وأكد أهمية الدور الذي تقوم به البنوك السعودية في خدمة المجتمع من خلال مسؤوليتها الاجتماعية وإسهامها الفاعل في العديد من البرامج الهادفة في المجالات المختلفة ومنها هذه المبادرة المثمرة والإيجابية لتأسيس وتشغيل مركز التوحد لدعم فئة التوحد وتطوير الرعاية المقدمة لهم، التي تساعد في اندماجهم مع بقية أفراد المجتمع، وهو الأمر الذي يتماشى مع رؤية المملكة 2030 تعزيزاً لحراك المسؤولية الاجتماعية في المملكة.

وأضاف الدكتور الصالحي أن المملكة تُفعل برامج المسؤولية المجتمعية من منطلق إنساني نبيل وتنمية الحس بالمشاركة المجتمعية، لافتاً إلى أهمية توحيد الجهود والتعاون من أجل دعم هذا المركز بالإمكانات البشرية والطبية والتأهيلية التي تحقق أهدافه مما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة لفئة التوحد وأسرهم.

ونوه رئيس اللجنة العلمية للمركز الوطني لاضطرابات النمو ، بالاهتمام الذي يوليه المجلس الصحي السعودي لتفعيل التعاون المشترك بين القطاعات الصحية كافة والجهات ذات العلاقة من أجل الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة، بما فيها الخدمات الصحية المقدمة لهذه الفئة الغالية.

وقدر الدور الذي يقوم به المركز الوطني لاضطراب النمو الشامل التابع للمجلس الصحي السعودي في تنسيق الخدمات المقدمة للمصابين باضطرابات النمو وتطويرها للوصول إلى أفضل النتائج والمؤشرات الصحية، وتحسين الصحة الجسدية والنفسية للمصابين باضطرابات النمو والسلوك في المملكة، والتأكد من وصول الخدمات للمصابين بتلك الاضطرابات وأسرهم بأفضل المعايير المعتمدة والعمل على تعزيز وتحسين مختلف الخدمات الصحية المقدمة للفئات المستهدفة بجودة ودقة عالية وسهلة الوصول إليها، وكذلك إنشاء قنوات تواصل وتفاهم مشتركة بين الجهات ذات العلاقة ومنها "مركز التميز للتوحد" لتطوير وتحسين مختلف الخدمات المقدمة للمصابين باضطرابات النمو الشامل.

يشار إلى أن المجلس الصحي السعودي أنجز مؤخراً التطبيق الإلكتروني لاضطرابات النمو والسلوك "نمائي"، وهو تطبيق يهدف إلى توعية المجتمع ومساعدة الأهالي في تقديم الخدمات للمصابين باضطرابات النمو والسلوك، حيث يقدم التطبيق "الاستشارات، اختبار مسحي

(M-chat)، استراتيجيات التدخل المبكر، الأسئلة الشائعة"، وكذلك يسهل على طالب الخدمة التوجه الى أماكن تقديم الخدمات من خلال توضيح مواقع المراكز والمستشفيات المقدمة للخدمات في المملكة، علماً بأن التطبيق متاح باللغتين العربية والانجليزية.

// انتهى //

15:08ت م

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الرياض 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسثمن رئيس اللجنة العلمية للمركز الوطني لاضطرابات النمو الدكتور صالح بن محمد الصالحي، المبادرة الوطنية المجتمعية للبنوك السعودية في المملكة لدعم مركز التميز للتوحد التي تبنتها مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعيةالمتمثلة في تأسيس وتشغيل مركز التوحد بقيمة 286 مليون ريال، ليكون مركزاً رئيسياً ومرجعاً متخصصاً لجميع مراكز التوحد الخاصة في المملكة.وأكد أهمية الدور الذي تقوم به البنوك السعودية في خدمة المجتمع من خلال مسؤوليتها الاجتماعية وإسهامها الفاعل في العديد من البرامج الهادفة في المجالات المختلفة ومنها هذه المبادرة المثمرة والإيجابية لتأسيس وتشغيل مركز التوحد لدعم فئة التوحد وتطوير الرعاية المقدمة لهم، التي تساعد في اندماجهم مع بقية أفراد المجتمع، وهو الأمر الذي يتماشى مع رؤية المملكة 2030 تعزيزاً لحراك المسؤولية الاجتماعية في المملكة.وأضاف الدكتور الصالحي أن المملكة تُفعل برامج المسؤولية المجتمعية من منطلق إنساني نبيل وتنمية الحس بالمشاركة المجتمعية، لافتاً إلى أهمية توحيد الجهود والتعاون من أجل دعم هذا المركز بالإمكانات البشرية والطبية والتأهيلية التي تحقق أهدافه مما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة لفئة التوحد وأسرهم.ونوه رئيس اللجنة العلمية للمركز الوطني لاضطرابات النمو ، بالاهتمام الذي يوليه المجلس الصحي السعودي لتفعيل التعاون المشترك بين القطاعات الصحية كافة والجهات ذات العلاقة من أجل الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة، بما فيها الخدمات الصحية المقدمة لهذه الفئة الغالية.وقدر الدور الذي يقوم به المركز الوطني لاضطراب النمو الشامل التابع للمجلس الصحي السعودي في تنسيق الخدمات المقدمة للمصابين باضطرابات النمو وتطويرها للوصول إلى أفضل النتائج والمؤشرات الصحية، وتحسين الصحة الجسدية والنفسية للمصابين باضطرابات النمو والسلوك في المملكة، والتأكد من وصول الخدمات للمصابين بتلك الاضطرابات وأسرهم بأفضل المعايير المعتمدة والعمل على تعزيز وتحسين مختلف الخدمات الصحية المقدمة للفئات المستهدفة بجودة ودقة عالية وسهلة الوصول إليها، وكذلك إنشاء قنوات تواصل وتفاهم مشتركة بين الجهات ذات العلاقة ومنها "مركز التميز للتوحد" لتطوير وتحسين مختلف الخدمات المقدمة للمصابين باضطرابات النمو الشامل.يشار إلى أن المجلس الصحي السعودي أنجز مؤخراً التطبيق الإلكتروني لاضطرابات النمو والسلوك "نمائي"، وهو تطبيق يهدف إلى توعية المجتمع ومساعدة الأهالي في تقديم الخدمات للمصابين باضطرابات النمو والسلوك، حيث يقدم التطبيق "الاستشارات، اختبار مسحي(M-chat)، استراتيجيات التدخل المبكر، الأسئلة الشائعة"، وكذلك يسهل على طالب الخدمة التوجه الى أماكن تقديم الخدمات من خلال توضيح مواقع المراكز والمستشفيات المقدمة للخدمات في المملكة، علماً بأن التطبيق متاح باللغتين العربية والانجليزية.// انتهى //15:08ت م0145

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.