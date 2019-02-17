السعودية | اتفاق بين باريس والرياض لتصنيع سفن وفرقاطات بالمملكة

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 3:23 مساءً, 17 فبراير 2019 م

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وقعت المملكة العربية السعودية وفرنسا، مذكرة تفاهم بين شركة الصناعات العسكرية السعودية والمجموعة البحرية الفرنسية.

وذكرت وكالة “رويترز” أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية ، وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة نافال الفرنسية لإقامة مشروع مشترك لإنتاج وتطوير أنظمة بحرية.

وأكد أندرياس شوير، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية، أن المجموعتين تعتزمان تصنيع سفن بحرية وفرقاطات وغواصات في المملكة، مؤكدا أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية، التي أسسها صندوق الاستثمارات العامة السعودي عام 2017، ستحصل على حصة 51% من المشروع المشترك.

وكان ولي العهد ، الأمير محمد بن سلمان قد قام بزيارة إلى فرنسا استمرت لعدة أيام، في أبريل/ نيسان الماضي، والتقى خلالها الرئيس ماكرون، وتم خلالها إبرام العديد من الصفقات والاتفاقيات.