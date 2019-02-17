شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق فى مشروع جبل عمر بمكة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أنه ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في فندق بمشروع جبل عمر, مشيراً إلى أن الحادث كان عبارة عن اشتعال النار في بعض المخلفات في مساحة محدودة وتمت السيطرة على الحادث دون حدوث أي إصابات.
وأفاد الرائد الشريف أن إجراءات التحقيق في الحادث مازالت جارية.
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