شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية : قطاعات الدولة تُحدث أنظمتها وفقاً لرؤية 2030 والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأحد وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان.

ورحب سموه بالوزير مباركا إطلاق الوزارة للائحة التنفيذية للموارد البشرية، مشيراً سموه بأن كافة قطاعات الدولة ولله الحمد تشهد تحديثا لأنظمتها وآلياتها بما يتوافق مع رؤية القيادة الحكيمة أيدها الله 2030.

مبينا سموه بأن وزارة الخدمة المدنية هي العمود الفقري لربط مخرجات التعليم من الجامعات والمعاهد والمدارس من أبناء وبنات الوطن مع سوق العمل ، والتي بلا شك تحتاج المزيد من التنسيق بين الجهات لاستيعاب هذه الأعداد وإيجاد الفرص الوظيفية التي تتناسب مع مؤهلاتهم، لاسيما بعد طرح الآلية الجديدة التي أعلنتها وزارة العمل والتي ستسهل بإذن الله على الكثير من طالبي العمل الحصول على فرص العمل المناسبة وفق الآليات التي سخرتها الدولة يحفظها الله.

ومن جانبه قدم وزير الخدمة المدنية شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله مؤكداً على حرص الوزارة على تلبية حاجة سوق العمل على دعمه بكفاءات.

وبين بأن لائحة الموارد البشرية التي تم الإعلان عنها صباح اليوم الأحد جاءت بعد نتائج عمل استغرقت اثنا عشر شهر شاركت بها سبعة عشر جهة حكومية وشهدت العديد من ورش العمل واللقاءات للعصف الذهني وتم من خلالها حصر متطلبات الجهات الحكومية وجميعها انعكست بشكل إيجابي على اللائحة.

مضيفاً بأنه من الضروري استحداث اللائحة لكونها أكثر عملية وأكثر استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية ومن يطلع على اللائحة سيجد هناك مقارنة بين اللائحة المتحدثة والقديمة حيث منحت الكثير من المرونة وكثير من الصلاحيات للجهات الحكومية والتي تهدف الانعكاس على الوظيفة العامة والموظف العام، فاللائحة ركزت على منح الفرص للموظفين المتميزين وفتح آفاق للترقيات السريعة ومعالجة الكثير من الغموض.