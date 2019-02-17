شكرا لقرائتكم الديواني الملكي: محمد بن سلمان يغادر إلى باكستان والهند والصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي :

” بيان من الديوان الملكي ”

بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة ، واستجابة للدعوات المقدمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ فقد غادر سموه هذا اليوم الأحد 12 / 6 / 1440هـ الموافق 17 / 2 / 2019م لزيارة كل من : ( جمهورية باكستان الإسلامية ، وجمهورية الهند ، وجمهورية الصين الشعبية ) ، يلتقي سموه خلالها بقادتها وعدد من المسؤولين فيها لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حفظ الله سموه في سفره وإقامته.



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