عبدالله أحيل للتقاعد.. كيف يعدل الدخل في حساب المواطن ؟

جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أفاد حساب متابعات الخليج 365 عن الإجراءات التي يتم من خلالها تعديل بيانات الدخل في البرنامج.

وتلقت خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365 سؤالا من متابعات الخليج 365 “عبدالله” قال فيه :” أحلت للتقاعد وراتبي انخفض كيف يتم تعديل الراتب في الحساب وكم يحتاج من الوقت حتى ينزل؟”

وردت خدمة العملاء بالقول : بإمكانك تعديل البيانات عن طريق أيقونة ( تفاصيل الطلب ، الإفصاح عن الدخل والانتقال إلى ” الإجراءات ” ) و تعديل الدخل ثم حفظ ، في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة إستحقاقك مرة أخرى.

وحول التسجيل كمستقل وشروطه قالت خدمة العملاء ردًا على سؤال آخر: بإمكانك التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الاسرة.

يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه عملية التسجيل في برنامج حساب متابعات الخليج 365 عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ17 التي سيتم إيداعها يوم 10 أبريل المقبل.

ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 عبر الرابط التالي (هنا) وإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.