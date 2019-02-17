شكرا لقرائتكم فنانو باكستان يعبرون عن حفاوتهم بزيارة محمد بن سلمان بطريقة إبداعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

ضمن مظاهر الحفاوة الشعبية بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان اليوم، عبر العديد من فناني باكستان عن حفاوتهم بهذه الزيارة.

الفنانة ربيعة ذاكر والفنان أحمد وقاص اختارا الفرشاة واللوحة للتعبير عن سعادتهم بقدوم ولي العهد وقاما برسم عدة لوحات وبورتريهات خاصة بولي العهد وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقد حظيت لوحات ربيعة ذاكر وأحمد وقاص بإعجاب العديد من متابعيهما على شبكات التواصل وتم إعادة تغريدها أكثر من مرة.

وقالت ربيعة ذاكر إن الصورة التي رسمتها لولي العهد تعد تعبيرًا عن العلاقات المتينة والتاريخية التي تجمع المملكة مع باكستان.

وأوضحت أن الصورة التي جاءت في أبعاد 3 *3 أقدام تمت خلال أسبوع واحد.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ اللوحة من خلال ألوان الزيت والكانفاس.



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