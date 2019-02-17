شكرا لقرائتكم شاهد بالصور.. تفاصيل حريق فندق بمشروع جبل عمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أنه في تمام الساعة 11:41 من اليوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر جمادى الآخرة ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في فندق بمشروع جبل عمر.

وأضافت المديرية، في بيان لها، كان الحادث عبارة عن اشتعال النار في بعض المخلفات في مساحة محدودة، تمت السيطرة على الحادث دون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد.

صرح بذلك المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، الذي أوضح أن إجراءات التحقيق في الحادث ما زالت جارية.



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