شكرا لقرائتكم جرافيك “المواطن”.. العلاقات الثنائية بين المملكة وباكستان بالأرقام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

تشهد العلاقات بين المملكة العربية السعودية وباكستان زخماً وثراء، بالتزامن مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التاريخية إلى باكستان.

والباحث في الأرقام الخاصة بالعلاقات بين البلدين على مر التاريخ، يجد أن العلاقات بين البلدين تتطور باستمرار، خاصة أنه يوجد 1.9 مليون باكستاني يعملون المملكة.

كما أن هناك 44 شركة باكستانية تعمل حالياً في السعودية، ووصل حجم الاستثمارات الباكستانية داخل المملكة بليون ريال.



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