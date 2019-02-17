الان تتابع إخماد حريق اندلع داخل فندق بمشروع جبل عمر في مكة المكرمة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة- الخليج 365- حجب العصيمي

نجحت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، اليوم الأحد، في إخماد حريق اندلع داخل فندق بمشروع جبل عمر، دون وقوع إصابات.

وأوضح الرائد نايف الشريف المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، أنه ورد بلاغ في تمام الساعة 11.41 دقيقة، اليوم الأحد، مفاده اندلاع حريق في فندق بمشروع جبل عمر، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في بعض المخلفات بمساحة محدودة، وتمت السيطرة على الحادث دون وقوع أي إصابات في الأرواح، وما زالت إجراءات التحقيقات جارية في الحادث.