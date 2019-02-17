الان تتابع سمو ولي العهد يستقبل سفراء خادم الحرمين المعينين لدى عدد من الدول والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وهم صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز السفير المعين لدى جمهورية سويسرا، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله السفير المعين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، والسفير المعين لدى جمهورية السنغال فهد بن علي الدوسري، والسفير المعين لدى جمهورية فيتنام سعود بن فهد بن سويلم، والسفير المعين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية علي بن عبدالله باهيثم، والسفير المعين لدى جمهورية ساحل العاج عبدالله بن حمد السبيعي.

وكذلك السفير المعين لدى جمهورية غانا مشعل بن حمدان الروقي، والسفير المعين لدى جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية سامي بن جميل عبدالسلام عبدالله، والسفير المعين لدى جمهورية مالي خالد بن مبروك الخالد، والسفير المعين لدى جمهورية جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر، والسفير المعين لدى جمهورية زامبيا أسامة بن محمد كرنشي، والسفير المعين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، والسفير المعين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل.

وهنأهم سمو ولي العهد خلال الاستقبال بالثقة الملكية بتعيينهم سفراء لخادم الحرمين الشريفين، مؤكداً أهمية العمل على تعزيز دور المملكة العربية السعودية دولياً، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، والعناية بشؤون المواطنين في الخارج، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

حضر الاستقبال، معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.