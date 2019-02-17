أمير مكة يثمن جهود القطاعات الأمنية بالمنطقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _جدة استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، بمقر الإمارة في جدة مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي. وثمن أمير منطقة مكة المكرمة الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية بالمنطقة كافة، وحثهم على بذل المزيد من الجهود بما يحقق بعد توفيق الله الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين. واستمع إلى نبذة عن أعمال القطاعات الأمنية خلال الفترة الماضية، والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها.



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