أمير مكة يطلع على أعمال لجان جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ جدة

اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف الأمير خالد الفيصل، على أعمال لجان جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي، وذلك خلال استقباله في مقر الإمارة بجدة مدير الجامعة أمين الأكاديمية الدكتور حسام زمان.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن أعمال اللجان بعد إغلاق باب الترشيحات، وبدء مراحل الفرز والتحكيم لإصدار القائمة القصيرة للمرشحين للفوز، تمهيدا لاختيار الفائزين بفروع الجائزة الثلاثة "التجربة الشعرية والشعر المسرحي والشعر المغنى".

وتلقت الجائزة عددا من المشاركات من وزارات الثقافة العربية وبعض الجامعات والمنظمات المتخصصة في الشأن الثقافي والشعر العربي، إذ وصل عدد الدول المشاركة 11 دولة عربية، وذلك في فروع المسابقة الثلاثة، التي تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها مليون ريال.

يذكر أن أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف أطلقت في نوفمبر الماضي جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي بفروعها الثلاثة المتمثلة في الشعر العربي والشعر المسرحي والشعر المغنى، وتستعد لإعلان الفائزين بجوائزها، في 21 مارس المقبل، بالتزامن مع الاحتفال بيوم الشعر العالمي.

وتعد الأكاديمية مؤسسة متخصصة في تنمية الشعر العربي الفصيح ودعمه وتطويره، بتقدير فحول الشعراء والمبرزين منهم، ودعم الموهوبين والناشدين، وتفعيل الأنشطة الشعرية والنقدية، وتعزيز دور الشعر العربي الفصيح في ثقافتنا المعاصرة.

وبدأت الأكاديمية في استقبال أسماء المرشحين للفوز بالجائزة في فروعها الثلاثة، بعد مخاطبتها أكثر من 190 جهة حكومية وأهلية في مختلف الدول العربية، من بينها 15 وزارة للثقافة، و17 ملحقية ثقافية عربية معتمدة في المملكة، إلى جانب جميع الجامعات السعودية، وكبرى الجامعات العربية، والمؤسسات الثقافية والأندية الأدبية وبيوت الشعر وأكاديمياته في السعودية وخارجها، والمؤسسات العربية المعنية بالمسرح، ودور الأوبرا وأكاديميات الفنون الموسيقية ومعاهدها، والمؤسسات القائمة على المهرجانات المسرحية والغنائية الكبرى.