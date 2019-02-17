جدول الرواتب السعودية 2019 وموعد نزول الراتب بالتاريخ الهجري والميلادي 1440

جدول الرواتب السعودية 2019، تدور عمليات البحث في المملكة العربية السعودية عن مواعيد صرف الرواتب لعام 2019، حيث يشغل بال الكثير من المواطنين بالمملكة موعد نزوله، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم جدول الرواتب السعودية الجديد 2019 بالتاريخ الهجري والميلادي.

والجدير بالذكر أنه أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية لتوحيد تاريخ إصدار الفواتير لجميع الخدمات من فاتورة الكهرباء والمياه السعودية، ليكون الأسبوع الذي يليه هو موعد صرف رواتب الموظفين في المملكة العربية السعودية، وسوف نرفق لكم أدناه موعد نزول الرواتب وجدول الرواتب الجديد.

يذكر أنه أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من قبل، مرسوما ملكيا يقضي بتوحيد رواتب العاملين في المملكة العربية السعودية إلى أن يتم إيداعهم في السابع والعشرين من كل شهر ميلادي.

جدول الرواتب السعودية 2019