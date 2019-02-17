الاستعلام عن فاتورة المياه في السعودية برقم الحساب ورقم الهوية

يهتم المواطنين السعوديين و الوافدين المقيمين في السعودية لمعرفة فاتورة المياه لذلك قامت شركة المياه في السعودية بالتسهيل على المواطنين فأصبح لأي فرد في السعودية عن طريق رقم العداد أو رقم الحساب الخاص بالشخص وذلك بالدخول إلى موقع الشركة الوطنية للمياه في السعودية بكل سهولة لمعرفة قيمة الفاتورة.

موقع شركة المياه الوطنية للفواتير في السعودية

أي شخص مقيم في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن فاتورة المياه في الخطوات التالية:-

الدخول على الرابط الخاص بخدمة الاستعلام عن فاتورة المياه في السعودية من هنا.

إدخال البيانات وهي رقم الجوال ورقم الهوية وتاريخ الميلاد.

الاستعلام عن فاتورة المياه في السعودية

بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة المياه الوطنية في السعودية، ومنها يقوم المستعلم بالدخول على رابط حساب استهلاك المياه الشهري من هنا.

تحديث بيانات مشتركي شركة المياه

بعد أن أعلنت الشركة الوطنية للمياه في السعودية أن عمليه تحديث بيانات المواطنين تهدف إلى زيادة الخدمات التي تقدمها الشركة الوطنية للمياه في السعودية للمواطنين، حيث أن تحديث البيانات سيمكن المواطنين السعوديين بالإضافة إلى عملاء الشركة مما يلي:-