وزير العدل يبحث مع السفير اللبناني مجالات التعاون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض
استقبل وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني في مكتبه اليوم، سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة فوزي كبارة.
وأشاد بالعلاقات المتينة والمترابطة بين البلدين الصديقين، التي تأتي امتدادا من رغبة واهتمام قيادة البلدين في تطوير العلاقات الثنائية وتفعليها بما يصب في مصلحتهما.
وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون في المجال العدلي والقضائي بين المملكة ولبنان، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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