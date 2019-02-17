، "مدني مكة" يُخمد حريق فندق جبل عمر.. لا إصابات ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الشريف": نشب في بعض المخلفات وعلى مساحة محدودة

أخمدت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة حريقاً اندلع في بعض المخلفات في مساحة بفندق بمشروع جبل عمر، ولم ينتج عنه أي إصابات ولله الحمد.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف قائلاً: إنه في تمام الساعة 11:40 من صباح اليوم الأحد ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في فندق بمشروع جبل عمر، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في بعض المخلفات في مساحة محدودة، وتمت السيطرة على الحادث دون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد.

وأشار "الشريف" إلى أن إجراءات التحقيق في الحادث ما زالت جارية.