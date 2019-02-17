، "الجيولوجية": إعادة حقن مياه الأمطار داخل طبقة تربة الحوض المغذي لزمزم ،

محمد بن مسعود - الدمام - أبا الخيل: الهيئة تعمل على إخضاع كافة المشاريع الإنمائية لمعايير الاستدامة

كشف المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل أن الهيئة تعمل على إخضاع كافة المشاريع الإنمائية والتطويرية ضمن حوض وادي إبراهيم، وكذلك المناطق المطلة عليه (منطقة الحماية) ذات التأثير المباشر على التوازن الهيدروجيولوجي للحوض المغذي لبئر زمزم المباركة لمعايير الاستدامة الجيولوجية والجيولوجية الهندسية والهيدرولوجية والهيدروجيولوجية والجيولوجية البيئية، بما في ذلك ضمان الاستفادة من كميات الأمطار المتساقطة على سفوح تلك الجبال، وإعادة حقن مياه الأمطار داخل طبقة التربة الطبيعية المشكلة لحوض وادي إبراهيم في منطقة المشروع، والتأكد من عدم إقامة منشآت تعيق حركة المياه الجوفية في المنطقة أو استخدام طرق ومواد تنفيذ تقود إلى حدوث تأثيرات سلبية على نوعية المياه الجوفية لضمان عدم تأثر مياه زمزم المباركة على المدى المتوسط والبعيد.

وبين أبا الخيل أن هناك تعاونًا مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأضاف: أن تلك المشاريع قامت على إعداد الدراسات الفنية المختلفة وفق المقترح المُعد من قبل هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لكل مشروع بما يتوافق وموقعه الجغرافي واستخدامات الأراضي وفق أهداف المشروع، وقد شملت التوصيات مشروع تطوير منطقة الكدوة ومنطقة النكاسة، اللذان يقعان في الجزء الجنوبي من حوض وادي إبراهيم ضمن السفوح الجبلية الشرقية المطلة عليه، حيث تبلغ مساحة المشروعين 1,371,849م2، ويبلغ أعلى منسوب في منطقة النكاسة ما يقارب 385 متراً فوق سطح البحر وأعلى منسوب في منطقة الكدوة ما يقارب 398 مترًا فوق سطح البحر.

من جانبه أكد مدير مركز دراسات وأبحاث زمزم المهندس سامر شومان أنه جاري حالياً إزالة المباني العشوائية المتواجدة داخل حدود الموقع بهدف إعادة تخطيط المنطقة لتصبح منطقة حضرية سكنية وتجارية تخدم سكان مدينة مكة المكرمة وشريحة من الزوار والمعتمرين وقاصدي البيت الحرام طوال العام.

وقال إن هذا المشروع يُعد أحد المشاريع الرائدة والحيوية لتطوير المناطق العشوائية داخل مدينة مكة المكرمة لوضع مدينة مكة المكرمة في المكانة التي تستحقها كواحدة من مصاف مدن العالم الأول من خلال تطبيق أحدث ما توصل إليه العلم في مجال التخطيط العمراني والحضري، الأمر الذي يتطلب إخضاع أعمال إعادة تخطيط المواقع إلى التقويم الجيولوجي والجيولوجي الهندسي والهيدروجيولوجي والهيدرولوجي والجيولوجي البيئي للحفاظ على التشكيل الجيومورفولوجي الطبيعي للجبال وذلك تحقيقًا لتوجيهات ولاة الأمر.