، رئيس وزراء البنجاب مغرداً: زيارة ولي العهد ذات قيمة كبيرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: بعثت السعادة لدى الشعب.. لن تعزز العلاقات بين البلدين فقط

قال رئيس وزراء إقليم البنجاب الباكستاني: إن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان، لها قيمة كبيرة في نفوس الباكستانيين.

وذكر عثمان بوزدار على حسابه في "تويتر" أن هذه الزيارة بعثت السعادة لدى الشعب الباكستاني، وأن الزيارة لن تعزز فقط العلاقات السعودية الباكستانية، لكن هناك استثمارات أيضاً، وهو ما سيدعم باكستان لتصبح قوية اقتصادياً.

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