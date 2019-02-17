شكرا لقرائتكم خبر عن جازان: تشغيل المرحلة الثانية من محطة تنقية سد وادي بيش بطاقة 20 ألف م3 يومياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان)

أعلن قطاع توزيع المياه ممثلاً بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، بدء تشغيل المرحلة الثانية من محطة تنقية المياه على سد وادي بيش بطاقة تبلغ 20 ألف متر مكعب يومياً، وذلك من أجل تحسين مستوى إمدادات المياه في المنطقة.

وأكد مدير الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر جبر أن الطاقة الإنتاجية الحالية للتوسعة ستبلغ 20 ألف متر مكعب في اليوم، مبيناً أنها سترتفع تدريجياً لتصل إلى نحو 75 ألف متر مكعب من المياه المنقاة في اليوم.

وأشار إلى أنه عند اكتمال جميع مشاريع توسعة محطة تنقية مياه سد وادي بيش التي تبلغ تكلفتها 86 مليون ريال، سترتفع إنتاجية المحطة لتصل إلى 150 ألف متر مكعب في اليوم، مبيناً أن هذا الإنجاز سيرفع الكفاءة التشغيلية لإمدادات المياه، وذلك وفق أهداف رؤية المملكة 2030 في إطار ما يتم من تطوير للتقنيات التي تسمح بالاستفادة القصوى من المياه المحتجزة خلف السدود؛ للحد من هدر مياه الأمطار بالاستفادة المباشرة منها.

ورفع مدير الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان شكره لأمير منطقة جازان، ونائبه على متابعتهما وتوجيهاتهما الدائمة، وما يوليانه من رعاية واهتمام بالمنطقة والمشاريع الخدماتية التي تنفذ فيها، مبيناً أن متابعة واهتمام وزير البيئة والمياه والزراعة، وإشراف الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية كان له الأثر الإيجابي في تنفيذ المشروع لإيصال مياه الشرب إلى المستفيدين وتلبية حاجاتهم من مواطنين ومقيمين، الأمر الذي يستهدف التوسع في خدمات المياه، وزيادة التغطية لمواكبة الطلب على مياه الشرب.