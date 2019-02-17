شكرا لقرائتكم خبر عن الرماح تبحث مع سفير أستراليا التعاون في التنمية الاجتماعية وخدمة ذوي الإعاقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

التقت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، بمقر الوزارة في مدينة الرياض، سفير أستراليا لدى المملكة رضوان جودت.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التنمية الاجتماعية بين البلدين.

وناقشت الرماح مع السفير الأسترالي، آلية التعاون وتبادل الخبرات الناجحة والنوعية في برامج الضمان الاجتماعي وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعامل مع حالات العنف الأسري.

كما تطرق الاجتماع إلى برامج ومبادرات الوزارة في مجال الحماية الاجتماعية ودعم تمكين المرأة في المجتمع وفي سوق العمل، وكذلك جهود الوزارة في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتمكينهم من فرص العمل، وفق أفضل المعايير والممارسات في هذا المجال.

وتلقت نائب وزير العمل، دعوة رسمية من السفير لزيارة أستراليا، والمشاركة ضيف شرف في يوم المرأة العالمي، وفي الفعاليات المصاحبة لهذا اليوم، وكذلك الاطلاع على الجهود الأسترالية في مجالات التنمية الاجتماعية.