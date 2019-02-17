شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: إزالة 753 ألف م2 تعديات من أراضٍ حكومية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

استعادت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي أكثر من 753 ألف متر مربع، من الأراضي الحكومية في 18 موقعاً مختلفاً.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن أعمال إزالة التعديات جاءت تنفيذاً للإجراءات واللوائح النظامية المعتمدة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيراً إلى هذه الأعمال غطت مساحات بلغت 753.160 ألف متر مربع، تنوعت بين بناء أحواش وغرف عشوائية وأسلاك شائكة وسواتر ترابية.

وأكد الحميدي أن أمانة عسير وبلدياتها طبقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين، إضافة إلى استكمال الرفع المساحي للمواقع التي أزيلت التعديات منها، وذلك لضمان عدم تعرضها للتعديات مستقبلاً.