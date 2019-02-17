شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» تسلم غداً 231 قطعة أرض بمحافظة المخواة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة) يسلم مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة الباحة المهندس حمود بن ناصر القحطاني، غداً (الاثنين) 231 قطعة أرض سكنية مجانية بمشروع البنية التحتية لإسكان السمير بمحافظة المخواة، وذلك بمقر المحافظة. يسلم مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة الباحة المهندس حمود بن ناصر القحطاني، غداً (الاثنين) 231 قطعة أرض سكنية مجانية بمشروع البنية التحتية لإسكان السمير بمحافظة المخواة، وذلك بمقر المحافظة. وتأتي هذه الخطوة استمراراً لعمليات التسليم التي تعمل عليها الوزارة للأراضي المجانية والوحدات السكنية الجاهزة في مختلف المدن والمحافظات، حيث استفادت منها مختلف الفئات، وفقاً لرغبات المستفيدين المدخلة في بوابة الدعم السكني.



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