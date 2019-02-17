السعودية | مليونا باكستاني بالسعودية.. وتحويلات بـ4.5 مليار دولار

شكرا لقرائتكم مليونا باكستاني بالسعودية.. وتحويلات بـ4.5 مليار دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت أرقام وإحصائيات عن عمق العلاقة الثنائية والتاريخية بين السعودية وباكستان، والممتدة لسنوات طويلة، حيث يقوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته المرتقبة إلى باكستان بتعميق تلك العلاقة وترابطها التاريخي عبر حزمة من الشراكات والتعاون الاقتصادي الوثيق.

ففي السعودية يتواجد 1.9 مليون باكستاني يعملون بمهن متعددة ومختلفة الدرجات، ويقومون بتحويل مبالغ مالية ما معدله 4.5 مليار دولار سنوياً، فيما سجلت 400 شركة باكستانية تعمل حالياً في السعودية بقيمة استثمارية تصل إلى مليار ريال.

كما أبانت الأرقام في العلاقات بين البلدين، حين قدمت السعودية 10 ملايين دولار كمساعدات مالية لباكستان عام 2015 على خلفية زلزال مدمر ضرب إقليم بلوشيستان، و170 مليون دولار مساعدات سعودية عامي 2010 و2011 بسبب السيول، كما قدمت السعودية لباكستان 1.5 مليار دولار كقروض لباكستان عام 2014.