السعودية | أميركا.. توضيح سعودي حول وفاة المبتعث بندر البارقي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت القنصلية العامة للسعودية، في لوس أنجلوس، أنه "انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، فقد قامت القنصلية بمباشرة حالة وفاة الطالب بندر بن عامر بن علي البارقي في 25 جمادى الأولى 1440هـ، وذلك في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا".
وأوضحت القنصلية في بيان أصدرته السبت أنها "تقوم بمتابعة مستمرة لمجريات التحقيق في أسباب وفاة الطالب البارقي"، مشيرةً إلى أنها قامت بتعيين محامٍ لمتابعة حيثيات القضية، وأن القضية لا تزال قيد التحقيق، ولم يصدر التقرير النهائي لسبب الوفاة حتى حينه من جهات التحقيق المحلية.
ولفتت القنصلية الانتباه إلى أنها لم تصدر أي تصريح يتعلّق بسبب وفاة الطالب، كما تناقلت بعض الصحف في المملكة ذلك، مؤكدةً أنها ستقوم بإيضاح سبب الوفاة فور صدور التقرير النهائي.
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