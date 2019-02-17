، هل يرحل "بيليتش" عن "الاتحاد" ويعود "سييرا"؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد حمد الصنيع نائب رئيس نادي الاتحاد، عدم صحة الأنباء التي تم تناقلها خلال الساعات الماضية عن رغبة إدارة العميد في إقالة المدرب الكرواتي بيليتش .

وكانت أنباء قد تحدثت عن إمكانية عودة التشيلي خوسيه لويس سييرا كمدرب للاتحاد، خصوصاً بعدما تحدثت ابنته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام حول إمكانية عودة والدها لتدريب الفريق .

وقال الصنيع في مداخلة فضائية عبر برنامج الديوانية على القناة الرياضية إن بيليتش مستمر مع الفريق وأن الإدارة لم تفكر من الأساس في إقالته .

واختتم الصنيع تصريحاته بأن الإدارة طلبت حكامًا أجانب في جميع المباريات، وأبدى استغرابه من تواجد حكم سعودي لتقنية الفيديو في مباراة الرائد .