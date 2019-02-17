محمد بن مسعود - الدمام - استمراراً لعمليات التسليم التي تعمل عليها للأراضي المجانية يسلّم مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة الباحة المهندس حمود بن ناصر القحطاني؛ غداً، 231 قطعة أرض سكنية مجانية بمشروع البنية التحتية لإسكان السمير بمحافظة المخواة، وذلك بمقر المحافظة. تأتي هذه الخطوة استمراراً لعمليات التسليم التي تعمل عليها الوزارة للأراضي المجانية والوحدات السكنية الجاهرة في مختلف المدن والمحافظات، حيث استفادت منها مختلف الفئات، وفقاً لرغبات المستفيدين المدخلة في بوابة الدعم السكني.

"الإسكان" تسلّم 231 قطعة أرض بمحافظة المخواة غداً Advertisements وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-17 يسلّم مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة الباحة المهندس حمود بن ناصر القحطاني؛ غداً، 231 قطعة أرض سكنية مجانية بمشروع البنية التحتية لإسكان السمير بمحافظة المخواة، وذلك بمقر المحافظة. تأتي هذه الخطوة استمراراً لعمليات التسليم التي تعمل عليها الوزارة للأراضي المجانية والوحدات السكنية الجاهرة في مختلف المدن والمحافظات، حيث استفادت منها مختلف الفئات، وفقاً لرغبات المستفيدين المدخلة في بوابة الدعم السكني.

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