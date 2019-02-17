، رصد وتأريخ لوقائع مؤلمة .. هكذا "حكى معرض الفهد" أسرار غزو الكويت ،

محمد بن مسعود - الدمام - أسير سابق خنقته العبرة .. وشاب يرويها كما لو أنه عاشها

جسّد معرض #الفهد_روح_القيادة المقام بالكويت حالياً حقيقة "الأخوة الراسخة" للعلاقات السعودية - الكويتية منذ عهد الملك عبدالعزيز، والأمير الشيخ مبارك الصباح -رحمهما الله - حتى وقتنا الحاضر.

ورصدت عدة صور بالمعرض تاريخ تلك العلاقة المميزة، كما قدم لزوّاره الحكايات والأسرار والوقائع المؤلمة المتعلقة بفترة الغزو الغاشم للكويت التي لا تُنسى ولن تُنسى من ذاكرة الكويتيين والسعوديين وكل خليجي.

وعاش الزوّار الأحداث مع كويتيين استعادوا الذكريات، أحدهم أسير سابق خنقته العبرة ولم يستطع أن يُكمل، وشاب روى الأحداث بشغف حقيقي، كما لو أنه عاشها.

وسلط المعرض الضوء على جانب من حياة الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- ومقتنياته الشخصية، عبر تقديمها بأسلوب احترافي يراعي التناسق في المراحل والتواريخ والمحتوى، وباستخدام وسائل التقنية الحديثة بأسلوب تشويقي مثل الهولوجرام والتقنيات الصوتية الحديثة.

ومن فعاليات المعرض غداً الإثنين في الـ 7 مساءً تقام ندوة "العلاقات السعودية - الكويتية منذ التأسيس حتى وقتنا الحاضر"، بمشاركة أمين عام مجلس التعاون الخليجي السابق الدكتور عبدالله بشارة؛ وعضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم بن محمود النحاس؛ والكاتب والمحلل السياسي الدكتور عايد المناع؛ والأستاذ في جامعة الملك عبدالعزيز عضو مجلس الشورى السابق الدكتور صدقة بن يحيى فاضل.