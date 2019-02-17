، جراحة ناجحة لاستئصال "ورم" بوزن ٤ كجم من بطن امرأة بالعقد الثالث ،

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نجح فريق طبي من قسم الجراحة ببرنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية، في استئصال ورم غدي "كيسي ميوسيني" لسيدة في العقد الثالث من العمر.
تفصيلاً؛ كانت المريضة تعاني آلاماً مزمنة وانتفاخاً في منطقة البطن وبعد إجراء الفحوص والأشعة اللازمة اتضح أن هناك ضغطاً شديداً على غدة البنكرياس والمعدة بسبب حجم الورم الكبير؛ ما استدعى التدخل الجراحي لاستئصال الورم كاملاً بنجاح وبلغ وزن الورم 4 كجم، وغادرت المريضة المركز الطبي وهي بصحة جيدة.
يُذكر أن المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع الصناعية يحرص بشكل كبير على تلبية حاجة المواطنين وعلاجهم بالطرق الحديثة من خلال الكوادر والبشرية والرعاية المميزة والأجهزة الطبية المتقدمة.
جراحة ناجحة لاستئصال "ورم" بوزن ٤ كجم من بطن امرأة بالعقد الثالثصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-17
نجح فريق طبي من قسم الجراحة ببرنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية، في استئصال ورم غدي "كيسي ميوسيني" لسيدة في العقد الثالث من العمر.
تفصيلاً؛ كانت المريضة تعاني آلاماً مزمنة وانتفاخاً في منطقة البطن وبعد إجراء الفحوص والأشعة اللازمة اتضح أن هناك ضغطاً شديداً على غدة البنكرياس والمعدة بسبب حجم الورم الكبير؛ ما استدعى التدخل الجراحي لاستئصال الورم كاملاً بنجاح وبلغ وزن الورم 4 كجم، وغادرت المريضة المركز الطبي وهي بصحة جيدة.
يُذكر أن المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع الصناعية يحرص بشكل كبير على تلبية حاجة المواطنين وعلاجهم بالطرق الحديثة من خلال الكوادر والبشرية والرعاية المميزة والأجهزة الطبية المتقدمة.
17 فبراير 2019 - 12 جمادى الآخر 1440
01:03 PM
في المركز الطبي بينبع الصناعية .. وكانت تعاني آلاماً مزمنة وانتفاخاً بالبطن
نجح فريق طبي من قسم الجراحة ببرنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية، في استئصال ورم غدي "كيسي ميوسيني" لسيدة في العقد الثالث من العمر.
تفصيلاً؛ كانت المريضة تعاني آلاماً مزمنة وانتفاخاً في منطقة البطن وبعد إجراء الفحوص والأشعة اللازمة اتضح أن هناك ضغطاً شديداً على غدة البنكرياس والمعدة بسبب حجم الورم الكبير؛ ما استدعى التدخل الجراحي لاستئصال الورم كاملاً بنجاح وبلغ وزن الورم 4 كجم، وغادرت المريضة المركز الطبي وهي بصحة جيدة.
يُذكر أن المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع الصناعية يحرص بشكل كبير على تلبية حاجة المواطنين وعلاجهم بالطرق الحديثة من خلال الكوادر والبشرية والرعاية المميزة والأجهزة الطبية المتقدمة.
، جراحة ناجحة لاستئصال "ورم" بوزن ٤ كجم من بطن امرأة بالعقد الثالث ،
المصدر : الخليج 365
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