- 1/2
- 2/2
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس، أحد الارتكازات الأمنية في شمال سيناء.
وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وللحكومة المصرية، مؤكداً تضامن منظمة التعاون الإسلامي ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ومساندتها جميع ما تتخذه من إجراءات لمواجهة مخططات التنظيمات والجماعات الإرهابية حماية للأمن والاستقرار، وحفاظاً على سلامة مواطنيها.
وجدّد الدكتور العثيمين؛ موقف منظمة التعاون الإسلامي الذي يدين الإرهاب بجميع أشكاله وصوره.
"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم الإرهابي على نقطة أمنية شمال سيناءوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-17
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس، أحد الارتكازات الأمنية في شمال سيناء.
وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وللحكومة المصرية، مؤكداً تضامن منظمة التعاون الإسلامي ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ومساندتها جميع ما تتخذه من إجراءات لمواجهة مخططات التنظيمات والجماعات الإرهابية حماية للأمن والاستقرار، وحفاظاً على سلامة مواطنيها.
وجدّد الدكتور العثيمين؛ موقف منظمة التعاون الإسلامي الذي يدين الإرهاب بجميع أشكاله وصوره.
17 فبراير 2019 - 12 جمادى الآخر 1440
01:00 PM
العثيمين أعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وللحكومة المصرية
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس، أحد الارتكازات الأمنية في شمال سيناء.
وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وللحكومة المصرية، مؤكداً تضامن منظمة التعاون الإسلامي ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ومساندتها جميع ما تتخذه من إجراءات لمواجهة مخططات التنظيمات والجماعات الإرهابية حماية للأمن والاستقرار، وحفاظاً على سلامة مواطنيها.
وجدّد الدكتور العثيمين؛ موقف منظمة التعاون الإسلامي الذي يدين الإرهاب بجميع أشكاله وصوره.
، "التعاون الإسلامي" تدين الهجوم الإرهابي على نقطة أمنية شمال سيناء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "التعاون الإسلامي" تدين الهجوم الإرهابي على نقطة أمنية شمال سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.