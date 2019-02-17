، "التعاون الإسلامي" تدين الهجوم الإرهابي على نقطة أمنية شمال سيناء ،

محمد بن مسعود - الدمام - العثيمين أعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وللحكومة المصرية

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس، أحد الارتكازات الأمنية في شمال سيناء.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وللحكومة المصرية، مؤكداً تضامن منظمة التعاون الإسلامي ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ومساندتها جميع ما تتخذه من إجراءات لمواجهة مخططات التنظيمات والجماعات الإرهابية حماية للأمن والاستقرار، وحفاظاً على سلامة مواطنيها.

وجدّد الدكتور العثيمين؛ موقف منظمة التعاون الإسلامي الذي يدين الإرهاب بجميع أشكاله وصوره.