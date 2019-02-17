محمد بن مسعود - الدمام - في المنطقة المركزية.. "الخليج 365" ستوافيكم بالتفاصيل لاحقاً تباشر الآن فِرَق الإطفاء بالدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، مكافحة حريق اندلع في أحد أدوار فنادق جبل عمر بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة. وستوافيكم "الخليج 365" بالتفاصيل حال ورودها. "مدني مكة" يباشر حريقاً اندلع في أحد فنادق جبل عمر هادي العصيمي الخليج 365 2019-02-17 تباشر الآن فِرَق الإطفاء بالدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، مكافحة حريق اندلع في أحد أدوار فنادق جبل عمر بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة. وستوافيكم "الخليج 365" بالتفاصيل حال ورودها. Advertisements 17 فبراير 2019 - 12 جمادى الآخر 1440 12:48 PM في المنطقة المركزية.. "الخليج 365" ستوافيكم بالتفاصيل لاحقاً في المنطقة المركزية.. "الخليج 365" ستوافيكم بالتفاصيل لاحقاً تباشر الآن فِرَق الإطفاء بالدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، مكافحة حريق اندلع في أحد أدوار فنادق جبل عمر بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة. وستوافيكم "الخليج 365" بالتفاصيل حال ورودها. ، "مدني مكة" يباشر حريقاً اندلع في أحد فنادق جبل عمر ،

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