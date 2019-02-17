قنصلية المملكة في لوس أنجلوس تصدر بيانا رسميا حول وفاة المبتعث البارقي

أكدت قنصلية المملكة في لوس أنجلوس أنها تتابع بشكل مستمر مجريات التحقيق في وفاة المبتعث بندر البارقي بمدينة سان دييغور بولاية كاليفورنيا، وذلك انطلاقا من توجيهات سفير خادم الحرمين بواشنطن الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضحت القنصلية، أنها قامت بتعيين محام لمتابعة حيثيات القضية، حيث إنها ما زالت قيد التحقيق ولم يصدر التقرير النهائي لسبب الوفاة من جهات التحقيق المحلية.

وشددت على أنها ستقوم بإيضاح سبب الوفاة فور صدور التقرير النهائي، نافية في الوقت ذاته صدور أي تصريح عنها يتعلق بسبب الوفاة كما تناقلت بعض الصحف بالمملكة.

وكان المتبعث بندر عثر عليه متوفى داخل مسكنه في الأول من فبراير الجاري، فيما شككت أسرته في وفاته خاصة بعد تلقيه عدة تهديدات بالقتل.