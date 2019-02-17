«الأرصاد» تنبّه سكان الباحة من طقس الساعات المقبلة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من تكوّن سحب رعدية ممطرة اليوم، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات المخواة، والعقيق، والمندق، وبلجرشي، وقلوة والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ من العاشرة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقّعت -في تقريرها لطقس اليوم الأحد- أن تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية على مرتفعات: جازان، وعسير، والباحة، ونجران، والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

وأشارت هيئة الأرصاد -عبر موقعها الإلكتروني- إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، تمتدّ إلى منطقة نجران، وكذلك الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك على شمال المملكة.

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وتوقّعت الهيئة تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، بينما لم تستبعد تكوّن الصقيع على أجزاء من شمال المملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الارصاد، أن الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة 20-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

من جهة أخرى، توقّع المهتم بشؤون الطقس صالح الربيعان، أن يكون يوم الثلاثاء القادم، هو اليوم الأبرد في موسم الشتاء الحالي.

وأوضح الربيعان -في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أن الأجواء ستكون باردة خلال هذا الأسبوع، خاصة على شمال المملكة ووسطها، مشيرًا إلى أن الثلاثاء القادم هو أبرد يوم في شتاء هذا العام.