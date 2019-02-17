استخراج كتلة شعر ضخمة من معدة فتاة بمستشفى القريات العامّ

نجح قسم الطوارئ في مستشفى القريات العامّ، في إنهاء معاناة فتاة من آلام حادّة في البطن وأعراض انسداد في الأمعاء.

وتبين بعد إجراء الفحوصات المخبرية والشعاعية، وجود كتلة كبيرة في المعدة، مع وجود ثقب فيها، وبعد فتح المعدة تبين وجود كمية كبيرة من الشعر بوزن نصف كيلو تقريبًا.

وقام الفريق الجراحي بإزالة كتلة الشعر التي كان تملأ المعدة تمامًا والمتسببة في انسداد تامّ لها، وتم إعادة تخييط المعدة، بينما لا تزال المريضة تتلقى الرعاية الطبية.

تأتي هذه الخطوات تماشيًا مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)؛ حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030، وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

