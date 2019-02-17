هدف: 5 فئات تستحق دعمًا إضافيًّا في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن خمس فئات تستحق دعمًا إضافيًّا في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، بالإضافة إلى دعم البرنامج المالي الذي يمتدّ إلى 36 شهرًا، بمعدل 30% من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و20% للسنة الثانية، و10% للسنة الثالثة.

وبيَّن الصندوق، أن المنشآت تستحق الدعم الإضافي عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن الصغيرة والقرى، وفي حال كان حجم المنشأة 50 عاملًا فأقل، وكذلك عند التوظيف في مهن مستهدفة بالتوطين، حيث يتراوح الدعم الإضافي المقدم للمنشآت، بين 10% و5% من الراتب الشهري للموظف المدعوم.

ويسعى الصندوق من خلال البرنامج، إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين، ورفع مساهمة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، وسط بيئات عمل محفّزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات من هم على رأس العمل، وكذلك الاستثمار في رأس المال البشري.

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وأتاح «هدف» لأصحاب الأعمال، أربعة خطوات ميسرة للتسجيل والاستفادة من البرنامج، تبدأ بتسجيل المنشأة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) www.taqat.sa، ثم تقديم بيانات الإعلان الوظيفي ورفعها على صفحة البوابة، ليتسنى للباحثين والباحثات عن العمل التقديم على الوظيفة، وفي الخطوة الرابعة بعد اكتمال مرحلة التوظيف، يتم انضمام المنشأة لبرنامج الدعم.

وبحسب ضوابط البرنامج، يوجه 70% من الدعم للتوظيف و30% لدعم التدريب، كما أن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال، والحد الأعلى من الأجر 10 آلاف ريال، ويتركز الدعم في البرنامج على أربعة جوانب، هي: دعم توظيف الخريجين والخريجات العاطلين عن العمل، ودعم التوظيف في المدن والقرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ودعم توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم التوظيف في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.

ويستهدف البرنامج فئتي الوظائف المتاحة في منشآت القطاع الخاص، والباحثين والباحثات عن عمل، الذين لم يسبق لهم العمل والمنقطعين عن العمل لأكثر من 90 يومًا، كما يشمل حديثي التخرج.

