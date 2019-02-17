الثلاثاء والأربعاء أبرد 48 ساعة.. وظاهرة فريدة على الجهة الشرقية غدًا

توقّع خبير الأرصاد حسن كراني، أن تتأثر معظم مناطق المملكة بكتلة بارد، الأيام المقبلة.

وقال كراني -في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- إن الكتلة الباردة سيطرت على معظم المناطق ومتوقع تراجعها بعد الظهر على المنطقة الغربية ويمتدّ التراجع ليلًا على المناطق الداخلية ويستمر حتى نهاية الغد.

وأشار خبير الأرصاد إلى أنه مع فجر الثلاثاء وحتى الأربعاء، يأخذ التعمق مداه، بعدها يبدأ الدفء ويستمر حتى نهاية الأسبوع.

من جانبه، قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن غدًا الإثنين، آخر أيام عقرب السم، مشيرًا إلى أن يوم الثلاثاء سيكون أول أيام عقرب الدم، الذي تنخفض فيه درجات الحرارة بشكل ملحوظ في أيامها الأول.

وأشار إلى أن عدد أيام عقرب الدم 13 يومًا، مرجعًا سبب تسميتها بذلك إلى أن بردها يدمي.

من جهة أخرى، قال الزعاق إنه في فجر يوم غد الإثنين، ستقترن الزهرة بكوكب زحل بمنظر فريد وجميل بالجهة الشرقية، مشاهدًا بالعين المجردة حتى طلوع الشمس.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقّعت -في تقريرها لطقس اليوم الأحد- أن تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية على مرتفعات: جازان، وعسير، والباحة، ونجران، والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

وأشارت هيئة الأرصاد -عبر موقعها الإلكتروني- إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، تمتدّ إلى منطقة نجران، وكذلك الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك على شمال المملكة.

وتوقّعت الهيئة تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، بينما لم تستبعد تكوّن الصقيع على أجزاء من شمال المملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الارصاد، أن الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة 20-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

من جهة أخرى، توقّع المهتم بشؤون الطقس صالح الربيعان، أن يكون يوم الثلاثاء القادم، هو اليوم الأبرد في موسم الشتاء الحالي.

وأوضح الربيعان -في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أن الأجواء ستكون باردة خلال هذا الأسبوع، خاصة على شمال المملكة ووسطها، مشيرًا إلى أن الثلاثاء القادم هو أبرد يوم في شتاء هذا العام.

