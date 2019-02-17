بعد هروب رهف القنون... داوود الشريان يثير ضجة في السعودية

أحدثت عودة الإعلامي السعودي، داوود الشريان، لتقديم البرامج التلفزيونية، ضجة واسعة داخل المملكة العربية السعودية .

ويرجع هذا إلى الموضوع الذي سيتناوله الشريان في أولى حلقات برنامجه الجديد، المذاع على فضائية "إس بي سي" السعودية، إذ تتناول قضية هروب فتيات السعوديات وطلب اللجوء إلى الخارج، فيستضيف الشريان عددا من الفتيات.

وتعتبر الحلقة هي أول تناول إعلامي على شاشة سعودية، لهذه القضية، والتي فجرها داود الشريان، بعد هروب الفتاة السعودية، رهف القنون من أهلها، وترحيب السلطات الكندية بها.

وستذاع الحلقة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت السعودية.

وطالب بعض المغردين على "تويتر" في السعودية، بإيقاف عرض الحلقة. وقال فايز المالكي، الممثل الكوميدي السعودي،: "من المفترض إيقاف هذه الحلقه لما لها من دور سلبي في فتح آفاق البنات للهروب".

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وأضاف المالكي إنه هو من طالب بتغيير اسم البرنامج "ما حنا بساكتين"، متهما الشريان بـ"البحث عن الإثارة من دون المضمون"، فكتب: "البحث عن الضجة من دون تقديم حلول ماله داعي، وأرجو قبولي رأيي مثل ما قبلتو رأيي في تغير اسم البرنامج من (ماحنا بساكتين) إلى (مع داود)".

© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED

ووصلت رهف، إلى تورونتو في كندا مؤخرا، بعد موافقة كندا على لجوئها إلى البلاد بعد هروبها من أسرتها عبر تايلاند. وقال موقع "غلوب أند ميل" الكندي إن "القنون، 18 عاما، عبرت صالة الوصول الدولية بمطار بيرسون بتورونتو، ترافقها وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند، والتي وصفتها بأنها كندية جديدة تتسم بالشجاعة".

وظهرت القنون مرتدية سترة رياضية تحمل اسم كندا وقبعة تحمل شعار مفوضية شؤون اللاجئين الأممية، والتي تفاوضت لدى أستراليا ثم كندا لمنحها حق اللجوء.

وفرت رهف من أسرتها وتحصنت داخل غرفة في فندق بمطار بانكوك الدولي لتجنب ترحيل السلطات التايلاندية لها، ثم سمحت لها السلطات بمغادرة المطار بعد محادثات مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين.