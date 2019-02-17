السعودية اليوم / المرصد السوري : 19 قتيلاً جراء قصف النظام السوري على مناطق الهدنة الروسية التركية بريفي حماة وإدلب



لندن 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

لقي 19 شخصاً بينهم 16 طفلاً مصرعهم جراء قصف قوات النظام السوري الغير مسبوق على مناطق سريان هدنة الروس والأتراك بالشمال السوري.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم ، إن حصيلة القتلى سقطوا أول أمس الجمعة وأمس السبت في قصف استهدف مدينة خان شيخون ومعرة النعمان وقلعة المضيق وفي سهل الغاب بريفي حماة وإدلب.

وأشار المرصد إلى أن أعداد القتلى مرشحة للارتفاع لوجود جرحى بحالات خطرة ،لافتة إلى أن قوات النظام السوري أطلقت قذائف فجر اليوم على قرية الحويز بسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، وأطراف اللطامنة بالقطاع الشمالي من ريف حماة.

// انتهى //

13:51ت م

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لندن 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسلقي 19 شخصاً بينهم 16 طفلاً مصرعهم جراء قصف قوات النظام السوري الغير مسبوق على مناطق سريان هدنة الروس والأتراك بالشمال السوري.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم ، إن حصيلة القتلى سقطوا أول أمس الجمعة وأمس السبت في قصف استهدف مدينة خان شيخون ومعرة النعمان وقلعة المضيق وفي سهل الغاب بريفي حماة وإدلب.وأشار المرصد إلى أن أعداد القتلى مرشحة للارتفاع لوجود جرحى بحالات خطرة ،لافتة إلى أن قوات النظام السوري أطلقت قذائف فجر اليوم على قرية الحويز بسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، وأطراف اللطامنة بالقطاع الشمالي من ريف حماة.// انتهى //13:51ت م0102

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