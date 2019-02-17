السعودية اليوم / ندوة إقليمية حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة



القاهرة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

تعقد غدًا الاثنين بمقر جامعة الدول العربية ندوة إقليمية حول موضوع "المحكمة العربية لحقوق الإنسان في ضوء تجارب المحاكم الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان"بناء على تكليف صادر عن دورة اليوبيل الذهبي للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.

وأوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية هيفاء أبو غزالة في تصريح لها اليوم، أن الندوة تهدف إلى التعريف بمراحل إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان وأبرز مضامين نظامها الأساسي الذي وافق عليه مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية "142"، مقارنة بأنظمة المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان في كل من إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، إلى جانب التعريف بنظام "الأمبودسمان" أو ما يصطلح عليه في عدد من الدول العربية بديوان المظالم أو مؤسسة الوسيط.

ويشارك في أعمال الندوة ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأعضاء بالجامعة العربية، فضلاً عن منظمات المجتمع المدني الحاصلة على صفة مراقب لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وأكاديميين مختصين في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخبراء من المنظمات الدولية والإقليمية الشريكة.

وسيتم عرض نتائج ندوة "المحكمة العربية لحقوق الإنسان في ضوء تجارب المحاكم الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان" على أعمال الدورة (45) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بعد غد على سبيل الإحاطة.

// انتهى //

13:44ت م

0099



القاهرة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واستعقد غدًا الاثنين بمقر جامعة الدول العربية ندوة إقليمية حول موضوع "المحكمة العربية لحقوق الإنسان في ضوء تجارب المحاكم الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان"بناء على تكليف صادر عن دورة اليوبيل الذهبي للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.وأوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية هيفاء أبو غزالة في تصريح لها اليوم، أن الندوة تهدف إلى التعريف بمراحل إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان وأبرز مضامين نظامها الأساسي الذي وافق عليه مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية "142"، مقارنة بأنظمة المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان في كل من إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، إلى جانب التعريف بنظام "الأمبودسمان" أو ما يصطلح عليه في عدد من الدول العربية بديوان المظالم أو مؤسسة الوسيط.ويشارك في أعمال الندوة ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأعضاء بالجامعة العربية، فضلاً عن منظمات المجتمع المدني الحاصلة على صفة مراقب لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وأكاديميين مختصين في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخبراء من المنظمات الدولية والإقليمية الشريكة.وسيتم عرض نتائج ندوة "المحكمة العربية لحقوق الإنسان في ضوء تجارب المحاكم الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان" على أعمال الدورة (45) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بعد غد على سبيل الإحاطة.// انتهى //13:44ت م0099

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ندوة إقليمية حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.