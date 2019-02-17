

نجران 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

أبرمت جامعة نجران ممثلة في عمادة معهد الدراسات والاستشارات اليوم، مذكرة شراكة لتقديم خدمات استشارية مع كلية الغد الدولية بالمنطقة، حيث مثل الجامعة عميد معهد الدراسات والاستشارات الدكتور علي بن سعيد آل مزهر، فيما مثل الكلية عميدها الدكتور حسن بن علي دغريري، وذلك بمقر الجامعة.

وأوضح الدكتور آل مزهر أن المذكرة تضمنت تقديم خدمات استشارية تعليمية وتدريبية، إضافةً إلى تطوير مقررات ومناهج كلية الغد الدولية بالمنطقة، وتعزيز التعاون بين الطرفين والاستفادة من الإمكانات والخبرات في مجال الاستشارات التعليمية والتطويرية، التي تمتلكها الجامعة عبر خبراتها التي تسهم في تقديم أفضل الخدمات بما يعود بالنفع على المجتمع.

// انتهى //

13:37ت م

0096



نجران 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسأبرمت جامعة نجران ممثلة في عمادة معهد الدراسات والاستشارات اليوم، مذكرة شراكة لتقديم خدمات استشارية مع كلية الغد الدولية بالمنطقة، حيث مثل الجامعة عميد معهد الدراسات والاستشارات الدكتور علي بن سعيد آل مزهر، فيما مثل الكلية عميدها الدكتور حسن بن علي دغريري، وذلك بمقر الجامعة.وأوضح الدكتور آل مزهر أن المذكرة تضمنت تقديم خدمات استشارية تعليمية وتدريبية، إضافةً إلى تطوير مقررات ومناهج كلية الغد الدولية بالمنطقة، وتعزيز التعاون بين الطرفين والاستفادة من الإمكانات والخبرات في مجال الاستشارات التعليمية والتطويرية، التي تمتلكها الجامعة عبر خبراتها التي تسهم في تقديم أفضل الخدمات بما يعود بالنفع على المجتمع.// انتهى //13:37ت م0096

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مذكرة شراكة بين جامعة نجران وكلية الغد الدولية بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.