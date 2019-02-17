السعودية اليوم / مياه جازان تبدأ تشغيل المرحلة الثانية من محطة تنقية سد وادي بيش بطاقة 20 ألف م3 يومياً

جيزان 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسأعلن قطاع توزيع المياه ممثلًا بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، بدء تشغيل المرحلة الثانية من محطة تنقية المياه على سد وادي بيش بطاقة تبلغ 20,000 متر3 يومياً، وذلك من أجل تحسين مستوى إمدادات المياه في المنطقة.وأكد مدير الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر جبر أن الطاقة الإنتاجية الحالية للتوسعة ستبلغ 20 ألف متر3 في اليوم، مبينًا أنها سترتفع تدريجيًا لتصل إلى نحو 75 ألف متر3 من المياه المنقاة في اليوم.وأشار إلى أنه عند اكتمال جميع مشاريع توسعة محطة تنقية مياه سد وادي بيش التي تبلغ تكلفتها 86 مليون ريال، سترتفع إنتاجية المحطة لتصل إلى 150 ألف متر3 في اليوم، مبينًا أن هذا الإنجاز سيرفع الكفاءة التشغيلية لإمدادات المياه، وذلك وفق أهداف رؤية المملكة 2030 في إطار ما يتم من تطوير للتقنيات التي تسمح بالاستفادة القصوى من المياه المحتجزة خلف السدود؛ للحد من هدر مياه الأمطار بالاستفادة المباشرة منها.ورفع مدير الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان شكره لسمو أمير منطقة جازان، وسمو نائبه على متابعتهم وتوجيهاتهم الدائمة، وما يولونه من رعاية واهتمام بالمنطقة والمشاريع الخدماتية التي تنفذ فيها، مبينًا أن متابعة واهتمام معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وإشراف الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية كان له الأثر الإيجابي في تنفيذ المشروع لإيصال مياه الشرب إلى المستفيدين وتلبية احتياجاتهم من مواطنين ومقيمين، الأمر الذي يستهدف التوسع في خدمات المياه، وزيادة التغطية لمواكبة الطلب على مياه الشرب.// انتهى //13:28ت م0088