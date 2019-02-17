السعودية اليوم / "تشخيص الطفل التوحدي" حلقة عمل في السيح الأربعاء القادم



السيح 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

يقيم فرع جمعية أسر التوحد بالخرج الأربعاء القادم، حلقة عمل عن تشخيص الطفل التوحدي واستخدام برنامج لوفاس للتوحديين الناطقين والتواصل البديل لغير الناطقين، وذلك في مقر الفرع بمدينة السيح.

وتأتي حلقة العمل ضمن المناشط الاجتماعية والتوعوية التي تنظمها الجمعية لتوعية وتثقيف أسر التوحد .

// انتهى //

13:21ت م

0084



السيح 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسيقيم فرع جمعية أسر التوحد بالخرج الأربعاء القادم، حلقة عمل عن تشخيص الطفل التوحدي واستخدام برنامج لوفاس للتوحديين الناطقين والتواصل البديل لغير الناطقين، وذلك في مقر الفرع بمدينة السيح.وتأتي حلقة العمل ضمن المناشط الاجتماعية والتوعوية التي تنظمها الجمعية لتوعية وتثقيف أسر التوحد .// انتهى //13:21ت م0084

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