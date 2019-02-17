انت الان تتابع تفاصيل خبر إيران تستدعي السفيرة الباكستانية احتجاجاً على هجوم زهدان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 فبراير 2019 01:00 مساءً - استدعت الخارجية الإيرانية، اليوم الاحد، السفيرة الباكستانية في طهران وسلمتها مذكرة احتجاج على خلفية هجوم زاهدان الذي استهدف جنوداً إيرانيين قرب منطقة سيستان بلوشستان جنوب غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية: إن "الخارجية استدعت السفيرة الباكستانية رفعت مسعود لديها لإبلاغ احتجاج ايران الرسمي عقب الهجوم الارهابي الاخير في زاهدان".

وكان الحرس الثوري الإيراني اتهم السعودية والإمارات، بالإضافة إلى باكستان، "بدعم منفذي هجوم زاهدان الذي قتل فيه 27 عنصراً من الحرس، إثر تفجير انتحاري في حافلتهم، بأوامر أمريكية وإسرائيلية"، وتوعد "بإجراءات مختلفة" ضدها.

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وفي تعليق للخارجية الإيرانية، قالت إن "منفذي الهجوم على حافلة الحرس الثوري تلقوا دعماً عسكرياً ومادياً من دول في المنطقة"، لكنها لم تحددهم.

وفي تصريحات بثها التلفزيون الحكومي الإيراني السبت، اتهم قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري "القوات الأمنية الحكومية الباكستانية بدعم الجماعة المسلحة التي نفذت الهجوم على حافلة الجنود.